В Україні закрили 37 нічних клубів через порушення карантину – МВС

Через порушення карантинних норм в Україні закрили 37 нічних клубів.

Як повідомляє офіційний сайт президента України, про це повідомили представники Міністерства внутрішніх справ на традиційній нараді з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу.

"Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію", – сказав президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

Також главі держави повідомили, що в НТУУ "КПІ" виявлено 152 випадки зараження. Через спалах у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію.

Крім того, основні християнські конфесії через епідемічну ситуацію відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі.

Традиційна нарада у президента president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на період карантину закладам в Україні дозволили працювати тільки до 23:00, щоб уникнути масового скупчення людей.