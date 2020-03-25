Станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом.

Про це йдеться в ранковій зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"На території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 13 областях та м.Києві, а саме: Чернівецька - 38 (1 помер), м. Київ - 31, Київська - 22, Івано-Франківська - 5 (1 помер), Тернопільська - 4, Дніпропетровськ - 2, Житомирська - 2 (1 помер), Запорізька - 2, Львівська - 2, Волинська - 1, Донецьк - 1, Луганська - 1, Одеська - 1 і Черкаська - 1. Виписано після лікування 1 особу (Чернівецька область)", – йдеться в повідомленні.

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