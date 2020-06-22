В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня

Станом на ранок понеділка, 22 червня, в Україні офіційно підтверджено 37 241 випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з попереднім днем, за минулу добу кількість хворих знизилася – 681 новий заражений.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 в країні померли вже 1012 людей (+10 за добу), а 16 642 пацієнти (+133) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 200, Рівненській – 91 і Волинській – 70.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Антирейтинг областей України щодо COVID-19

Раніше OBOZREVATEL писав, що дві авіакомпанії з 21 червня відновили регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.