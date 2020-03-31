В Україні з коронавірусу зробили бізнес: Пальчевський розповів про скандал із Eurolab та політиків із Куршевелю

В Україні понад 500 підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Незважаючи на пильну увагу влади й українців, точну кількість заражених сказати зараз складно.

Діагностику недуги роблять уже як у державних лікарнях, так і в приватних. Одна з таких київських клінік Eurolab уже стала фігурантом кримінальної справи. Правоохоронці підозрюють її керівництво в навмисному приховуванні від державних органів позитивних тестів на коронавірус 13 клієнтів.

Власник лікарні, відомий бізнесмен Андрій Пальчевський погодився прокоментувати цю інформацію OBOZREVATEL та розповісти, як, на його думку, насправді проходило тестування перших хворих українців.

– Кілька днів тому наше видання опублікувало інформацію про те, що саме Eurolab була тією приватною клінікою, яка не повідомила про позитивні результати тестів на коронавірус у санітарні органи. Що ви можете розповісти про це?

– Вся історія полягає в тому, що це брудна інсинуація політичних конкурентів, які від початку і до кінця придумали інформацію про те, що клініка Eurolab не повідомила про 13 позитивних результатів на коронавірус.

Результати були отримані двома способами: методом ПЛР (виявляє безпосередньо ДНК або РНК вірусу в біоматеріалі) в лабораторії міста Берліна, виконавець – клініка Шаріте. Це дорогий тест, який коштує 16 тис. грн. Тому що виконувався німецькою стороною, і доступний більш багатим людям.

І дешевший експрестест. Він зареєстрований в Україні. Це тест китайської компанії "Біоізі" (BIOEASY). Наскільки мені відомо, його виконання коштує 1200-1500 грн. А собівартість – 400-600 грн. (тому що купувався він за ринковими цінами), плюс до вартості входить і вартість засобів індивідуального захисту.

Постачальнику – компанії "Укрдіагностика" повідомлено, що тест викликає великі сумніви. А всім бажаючим було запропоновано ще отримати ПЛР-тест у "Центрі суспільного здоров'я", що, як ви розумієте, зробити практично неможливо. Саме тому в Україні зараз фіксується сміхотворна цифра в 400 хворих. А водночас у будь-якій європейській країні вже 50-100 тисяч хворих. А нам розповідатимуть всяку нісенітницю, спеціально не врахувавши ті випадки захворювання й смертей, які, я впевнений, ідуть зараз у країні.

Андрій Пальчевський

– Хочу уточнити: клініка робила експрестест і ПЛР-тест?

– Абсолютно правильно. У кого кишеня більша і глибша (оскільки в Україні неможливо було зробити тест), то відправили до Німеччини. І звідти отримували результат.

– Експрестести показали позитивний результат?

– Так, в одному випадку. І з усього ми зробили висновок, що тести компанії "Біоізі", зареєстровані і куплені в Україні (єдині), найімовірніше, є ненадійними.

Сьогодні уряд двох країн, Іспанії та Італії, відкликають партії, закуплені у цій компанії, про що я доповів уряду країни, використовуючи особисті контакти.

– Про цей позитивний експресаналіз ви повідомили в держоргани?

– Звичайно, ми з усіх позитивних результатів передавали інформацію до відповідних служб.

Усі докази того, що 13 повідомлень були вчасно відіслані, є в аудіо-форматі, в електронному вигляді, також були відіслані листами з повідомленням.

І можу вам усі протоколи переслати – всі 13 знахідок, за якими ми дзвонили. Будь ласка, перевіряйте ще. Ви багато чого для себе цікавого розкриєте. Наприклад, дзвонимо ми в санітарну службу, приймає умовна Мосейчук. Прийняла й так далі. Ми дзвонимо наступного дня: "Вітаю, ми дзвонили вчора" – "Так. Ой, а ми забули вас відзначити в книзі". Але у нас усі телефонні розмови в Eurolab записуються. Тому ми зможемо довести, що хтось не вніс кудись відповідні дані.

Ще був випадок: ми дзвонили чотири години поспіль. Ніхто не піднімав трубку. Часто всі відправляють від одного до іншого: ой, це Світлана, Катя. Повідомити неможливо було. Але ми все одно повідомили. І у нас ці плівки всі є. І можемо вам їх поставити. І заодно послухаєте, як працюють наші чудові органи. "Ой, потім!", "Ой, нема, вибачаюсь" і так далі.

Можу вас запевнити, що керівництвом Eurolab були вжиті всі заходи для того, щоб клініка працювала згідно з міжнародними протоколами. Це стосується не тільки відповідальності за результати аналізів, комунікації з держорганами, а й захисту персоналу. Щоб медичні працівники, які роблять забір, не заразилися, всі вони одягнені в спеціальні костюми. Подібний захист у клініці було введено за три тижні до того, як уряд офіційно оголосив про карантин.

– Але повертаючись, як ви сказали, до "інсинуації"...

– Ким це було зроблено – абсолютно зрозуміло. Головний об'єкт моєї критики – це медична мафія і її головні представники. Плюс, знаючи, що Пальчевський перебуває в якихось рейтингах на другому місці в політичних уподобаннях киян, ще й міська влада Києва вирішила використовувати цю брехню для нанесення мені політичного удару.

Можу вам повідомити, що наразі адвокати Eurolab подають матеріали за завідомо неправдивий донос і перевищення службових повноважень у суди міста Києва. Упевнений, що справедливість буде відновлена, а ефект, на який розраховують "крадуцькі" і мер Кличко, будуть прямо протилежні очікуваному. Віталію Кличку, як більш досвідченій людині, я б порадив не робити поспішних заяв щодо своїх політичних конкурентів.

– А він публічно це зробив?

– Звичайно. Під час одного з ефірів Яніни Соколової.

– Якщо все так філігранно в Eurolab, чому ж тоді з'явилася горезвісна кримінальна справа з приводу "приватної клініки, які не повідомила в держоргани про позитивний результат пацієнта на коронавірус"?

– Ці придурки, якщо говорити російською, думали, що у нас є лабораторія і ми у себе робимо аналізи. Вони не розуміли, що аналізи зроблені в Німеччині. Ми ПЛР-аналізи не робили взагалі.

– Але збираєтеся?

– Так. Ми закупили партію вже і готові робити тут аналізи для нужденних безкоштовно. Тому що Eurolab, як ви знаєте, взяв під опіку одну з міських лікарень. Я туди особисто передав апарат штучної вентиляції легенів, витратні матеріали. І ми будемо робити тести.

Тим більше, що уряд пообіцяв безкоштовно забезпечити лабораторії праймерами для тестів. Для нас робити ці тести буде не тільки обов'язок, але, якщо хочете, громадянський обов'язок. І в цей час ці виродки нас закрили: в розпал епідемії позбавити країну однієї з провідних ПЛР-лабораторій, а можливо навіть найбільшої, я вважаю злочином.

Мені здається, найголовніше це те, що сьогоднішні керівники від медицини намагаються направити всю медицину в свої приватні клініки.

– Хто саме?

– Як хто? Михайло Радуцький, і зрозуміло для чого він це робить. Його платна швидка виїжджає, бере матеріал і везе в "Центр громадського здоров'я", де аналіз роблять безкоштовно. Схема така. А моїй клініці вставляють палиці в колеса.

У всіх країнах Європи й Америки уряд безкоштовно видає праймери, а лабораторії як громадянський обов'язок виконують аналізи на цих праймерів. У нас же зробили з цього бізнес. Так не можна. Необхідно праймери роздавати ПЛР-лабораторіям усіх форм власності. Ми готові, готові більше, ніж будь-хто.

– Спостерігаючи за поширенням епідемії в Києві, мимоволі приходиш до висновку, що коронавірус зайшов в Україну як елітна хвороба...

– Розповідаю: 8 березня, Куршевель... Це місто стало одним із головних джерел захворювання в Європі. З України там побувало близько тисячі осіб, усі вони повернулися до нас. З них звідти прилетіло, як мінімум, сто хворих. Пікантність ситуації в тому, що багато державних діячів і бізнесменів були там не з дружинами, а прокатними дівчатами. І ці тітки, щоб не палитися, повернувшись в Україну, попридумували фальшиві імена, інші адреси. Ми повідомили про цих хворих у держоргани, але знайти їх тепер неможливо. Так що, так, еліти немає, але хвороба дійсно елітна.

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