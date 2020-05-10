В Україні з 11 травня відкривають салони краси, кафе та магазини: як вони працюватимуть. Рекомендації МОЗ

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив постанови Міністерства охорони здоров’я з рекомендаціями для закладів, яким дозволять працювати після пом’якшення карантину 11 травня.

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Як зазначив Ляшко у Facebook, рекомендації стосуються закладів громадського харчування, салонів краси та перукарень, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, нотаріусів та адвокатів, стоматологічних кабінетів.

МОЗ затвердило рекомендації для магазинів і салонів краси

Для закладів громадського харчування

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам. Працівники, в яких при проведенні такого скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуси або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

2. Обслуговування в закладах громадського харчування дозволяється виключно на виніс за попереднім замовленням та/або на літніх майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра стіл від стола та одно-двомісного розміщення клієнтів за одним столом.

3. На вході до закладу необхідно організувати місця для оброблення рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активно дієвої речовини понад 60% для ізопропилових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

4. Вхід відвідувачів до приміщень закладів громадського харчування забороняється.

5. Замовлення здійснюється дистанційно (телефоном, з використанням засобів телекомунікацій) або через спеціально облаштоване вікно (вхідні двері). Видавання замовлень та розрахунок здійснюється через спеціально облаштоване вікно або через вхідні двері закладу.

6. Miсце видавання замовлень та розрахунку повинно:

унеможливлювати вхід відвідувачів до приміщень закладу:

мати можливості безготівкового (безконтактного) розрахунку,

бути обладнане столиком/ поличкою для передавання замовлення без особистого контакту з клієнтом.

7. Адміністрація самостійно забезпечує персонал та контролює виконання умов з недопущення черг та скупчень навколо місць видавання замовлень. Біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено відповідне тимчасове маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м.

8. Працівники, що видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичні маски або респіратор та одноразові рукавички.

9. Меню повинно бути розміщене для ознайомлення поруч з місцем видавання замовлень. Видавання клієнтам меню заборонене.

10. Видавання замовлень здійснюється винятково в одноразовому посуді та в закритій тарі.

11. Суб' єкт господарської діяльності повинен:

забезпечити працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікувальних засобів і організувати контроль за їх використанням;

інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години , перед відкриттям та після закінчення робочого дня;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).

12. Працівники повинні:

регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години , та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

прикривати рота та носа під час кашлю та чхання зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою;

утримуватись від дотиків обличчя руками;

утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Для салонів краси та перукарень

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам. Працівники, в яких при проведенні такого скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуси або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

2. Прийом клієнтів здійснюється винятково за попереднім записом з дотримання часового інтервалу не менше 15 хвилин між відвідувачами для виключення контакту між ними. Очікування черги повинно здійснюватися ззовні приміщення з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м).

3. Перебування сторонніх осіб та очікування послуги клієнтами в закладі забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжують малолітніх дітей та/або осiб, що супроводжують осіб з інвалідністю.

4. Організація на вході до закладу місць для обробки рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активно дієвої речовини понад 60% для ізопропилових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

5. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування. Допуск клієнтів у заклад та перебування у заклад до початку надання послуги дозволяється лише у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторі або захисній масці (зокрема саморобних), так, щоб були покриті ніс та рот.

6. Між місцями надання послуг потрібно забезпечити дистанцію не менше двох метрів.

7. Працівники, що надають послуги, та інший персонал повинен обов'язково використовувати медичні маски або респіратор (без клапана) та одноразові рукавички.

8. Після кожного клієнта проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь, яких торкаються клієнти та дезінфекції інструментів багаторазового використання.

9. Суб'єкт господарської діяльності повинен:

забезпечити працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікувальних засобів і організувати контроль за їхнім використанням;

інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

нанесення відповідного тимчасового маркування, зокрема і поза межами закладу, з метою уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м ;

вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години , перед відкриттям та після закінчення робочого дня;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).

10. Працівники повинні:

регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години , та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

прикривати рота та носа під час кашлю та чхання зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою;

утримуватись від дотиків обличчя руками;

утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Иллюстрация

Для торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам. Працівники, в яких при проведенні такого скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуси або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

2. На вході до закладу торгівлі, а також на кожному вході до торговельно-розважального центру необхідно організувати місця для обробки рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активно дієвої речовини понад 60% для ізопропилових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

3. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування. Обмеження контакту між працівниками та відвідувачами повинно здійснюватися шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

Допуск відвідувачів у заклад та перебування у закладі дозволяється лише у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторі або захисній масці (зокрема саморобних), так, щоб були покриті ніс та рот.

4. Працівники закладу повинні обов'язково використовувати медичні маски або респіратор та одноразові рукавички.

5. Суб' єкт господарської діяльності повинен:

забезпечити працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікувальних засобів і організувати контроль за їх використанням;

інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

нанесення відповідного тимчасового маркування, зокрема і поза межами закладу, з метою уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м ;

вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/зміни;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку. особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).

6. Працівники повинні:

регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години , та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

прикривати рота та носа при кашлі та чханні зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою;

утримуватись від дотиків обличчя руками;

утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Для видів діяльності, які передбачають прийом відвідувачів в офісах (нотаріуси, адвокати, аудитори та ін.)

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам. Працівники, в яких при проведенні такого скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуси або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

2. Приймання клієнтів здійснюється винятково за попереднім записом з дотримання часового інтервалу не менше 15 хвилин між відвідувачами для виключення контакту між ними. Очікування черги повинно здійснюватися ззовні приміщення з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м).

3. Двері закладу мають бути закриті для входу без запису. Біля дверей має бути можливість повідомити про прихід відвідувача (дзвінок, домофон, тощо) та розміщена інформація про способи запису.

4. Перебування сторонніх осіб та очікування послуги клієнтами в закладі забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжують малолітніх дітей та/або осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю.

5. На вході до приміщення потрібно обладнати місце для обробки рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активної дієвої речовини понад 60% для ізопропилових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

6. Допуск клієнтів у заклад та перебування у приміщенні дозволяється лише у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторі або захисній масці, так, щоб були покриті ніс та рот.

7. Працівники, що надають послуги, та інший персонал повинен обов'язково використовувати медичні маски або респіратор (без клапана) та одноразові рукавички.

8. Після кожного клієнта проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь, яких торкаються клієнти та дезінфекції інструментів багаторазового використання.

5. Суб'єкт господарської діяльності повинен:

забезпечити працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікувальних засобів і організувати контроль за їхнім використанням;

інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

нанесення відповідного тимчасового маркування, зокрема і поза межами закладу, з метою уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м ;

вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/зміни;

тимчасове відсторонення від роботи осіб із групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку. особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).

6. Працівники повинні:

регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години , та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

прикривати рота та носа під час кашлю та чхання зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою;

утримуватись від дотиків обличчя руками;

утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Як писав OBOZREVATEL:

в Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 4 травня.

Однак із 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.

Також з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі і т.д.

При найоптимістичніших прогнозах метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.

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