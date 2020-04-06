В Україні вже 1319 випадків коронавірусу: статистика у регіонах на 6 квітня

Станом на понеділок, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків зараження коронавірусом.
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Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.
Таким чином, за добу виявлено 68 нових хворих. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру громадського здоров'я МОЗ надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення.
В Україні вже 1319 випадків коронавірусу
Ситуація у регіонах України така:
Вінницька область – 75 випадків;
Волинська область – 24 випадки;
Дніпропетровська область – 14 випадків;
Донецька область – 9 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 35 випадків;
Запорізька область – 41 випадок;
Івано-Франківська область – 116 випадків;
Кіровоградська область – 41 випадок;
м. Київ – 234 випадки;
Київська область – 91 випадок;
Львівська область – 27 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 27 випадків;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 39 випадків;
Сумська область – 51 випадок;
Тернопільська область – 160 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 10 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Чернівецька область – 220 випадків;
Черкаська область – 62 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані РНБО за 5 квітня
Дані РНБО за 5 квітня
Як повідомляв OBOZREVATEL, єдиною областю без коронавірусу в Україні залишається Миколаївська. Цей феномен не зміг пояснити навіть головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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