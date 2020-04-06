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6 квітня • оновлено в 09:57
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В Україні вже 1319 випадків коронавірусу: статистика у регіонах на 6 квітня

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Станом на понеділок, 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.

Таким чином, за добу виявлено 68 нових хворих. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру громадського здоров'я МОЗ надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення.

В Україні вже 1319 випадків коронавірусу

В Україні вже 1319 випадків коронавірусу

Ситуація у регіонах України така:

  • Вінницька область – 75 випадків;

  • Волинська область – 24 випадки;

  • Дніпропетровська область – 14 випадків;

  • Донецька область – 9 випадків;

  • Житомирська область – 11 випадків;

  • Закарпатська область – 35 випадків;

  • Запорізька область – 41 випадок;

  • Івано-Франківська область – 116 випадків;

  • Кіровоградська область – 41 випадок;

  • м. Київ – 234 випадки;

  • Київська область – 91 випадок;

  • Львівська область – 27 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Одеська область – 27 випадків;

  • Полтавська область – 11 випадків;

  • Рівненська область – 39 випадків;

  • Сумська область – 51 випадок;

  • Тернопільська область – 160 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 10 випадків;

  • Хмельницька область – 10 випадків;

  • Чернівецька область – 220 випадків;

  • Черкаська область – 62 випадки;

  • Чернігівська область – 7 випадків.

Дані РНБО за 5 квітня

Дані РНБО за 5 квітня

Дані РНБО за 5 квітня

Дані РНБО за 5 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдиною областю без коронавірусу в Україні залишається Миколаївська. Цей феномен не зміг пояснити навіть головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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