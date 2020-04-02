В Україні ввели жорсткі штрафи за вихід з дому без маски: де її потрібно носити

В Україні в зв'язку з карантином через коронавірус ввели заборону на перебування без масок у всіх громадських місцях. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Як передають Факти ICTV з посиланням на адвоката Романа Шахматенка, громадське місце – це частина будівлі або території, до яких всі громадяни України мають рівний доступ.

"Починаючи з під'їзду, ліфтів і закінчуючи магазинами й аптеками, це все вважається громадським місцем. Сюди ж відносять вулицю, всі заклади, зупинки громадського транспорту, сам транспорт, парки, сквери, майданчики", – пояснив він.

Так, маску варто носити всюди за межами своєї квартири, щоб не нарватися на великий штраф.

Однак уточнюється, що балкони, двори та прибудинкові території громадськими місцями не вважаються.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, понад 50 осіб, які втекли з обсервації зі столичного готелю "Козацький", зобов'язані заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Також нещодавно в Сумах такий же штраф отримав чоловік, який зайшов у магазин без маски.

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