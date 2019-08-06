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В Україні введуть погодинну подачу води? У чому справа

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В Україні мають намір перейти на погодинну подачу води вже з 20 серпня.

Це може стосуватиметься насамперед міст обласного значення.

У чому причина і чи дійсно чекає Україну дефіцит води – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Уже в кінці серпня в Україні може відбутися водний колапс. Водоканали загрожують переходом на погодинну подачу води для населення в багатьох великих містах;

  • Річ у тім, що з 1 липня ціна на електроенергію для них зросла на 22-25%. Тому вони не в змозі платити за рахунками;

  • Ціна ж на воду для споживачів не виросла, тому в Асоціації водоканалів пропонують вирішити питання або підвищенням вартості тарифу, або зниженням ціни на електроенергію для них.

Українці залишаться без води?

Після введення відкритого ринку електроенергії з 1 липня 2019 року цілий ряд підприємств опинилися під загрозою банкрутства. Справа в тому, що ціна на комунальні послуги зросла в середньому на 22-25% і для багатьох ці цифри виявилися непідйомними.

Тільки в липні місяці близько сотні водоканалів, які і входять в Асоціацію, зазнали збитків на загальну суму близько 200 мільйонів гривень. У справу вже втручаються місцеві бюджети, що дотують установи, але грошей для більшості міст не вистачить.

Йдеться про закон "Про ринок електроенергії", який був ухвалений ще в квітні 2017 року. Він передбачає впровадження більш конкурентних відносин на енергоринку, отже, кінцевий споживач в майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії.

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На думку віце-президента асоціації водоканалів України Ольги Бабій, через таку ситуацію установи будуть змушені обмежити свою роботу, скоротити подачу води і зменшити робочий день.

В Асоціації заговорили про колосальні проблеми з водою в Україні

В Асоціації заговорили про колосальні проблеми з водою в Україні

Укрводоканал

"Зараз всі водоканали і теплокомуненерго купують електроенергію за ринковими цінами, нерегульованими тарифами і ще платять вартість її розподілу. Основна причина подорожчання в межах 22-25% в тому, що Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг в травні встановила новий тариф на передачу електроенергію з 6 копійок до 37, тобто, підняла майже на 600%", – підкреслила Бабій.

За її словами, одночасно піднявши ціну для більш ніж 100 водоканалів в Україні, Нацкомісія не підняла вартість води і каналізації для населення. З огляду на таку ситуацію, грошей на оплату за рахунками у водоканалів не буде більше з 20 серпня 2019 року.

В Асоціації вже звернулися не тільки до регуляторів, а й до правоохоронних органів. На думку керівництва, Нацкомісія порушила статтю 219 Кримінального кодексу – доведення підприємств до навмисного банкрутства.

В Асоціації пояснили, що під "удар" потраплять фактично всі великі обласні центри по Україні. Подачу води можуть перемкнути на погодинної формат, що викличе повноцінний колапс. Проблеми можуть торкнутися в першу чергу таких міст як Житомир, Суми, Ужгород.

Як уникнути катастрофи?

В Асоціації водоканалів говорять про два формати.

  • Перший – підняти тариф на воду і каналізацію на 20%.

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  • Другий – змінити процедуру покупки водоканалами електроенергії. Точніше, зрівняти їх з кінцевими покупцями, адже зараз вони купують її за 2,20 гривень за кб. В Асоціації пропонують зробити 1,68 гривень. У такому випадку, за словами Ольги Бабій, проблема частково вирішиться.

В Україні введуть погодинну подачу води? У чому справа

Президент Асоціації "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук також вказує, що підприємствам потрібно оплачувати гроші за енергію авансом, тобто, наперед.

"Ми таких грошей не можемо отримати ні від бюджетних підприємств, ні від населення. Це прямо заборонено законом. Ми отримуємо касовий розрив, тому національному регулятору непогано було б зайнятися цим питанням...", – заявив Блащук.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
комунальні послуги
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
За цэ стойал мойддаааен!!! Хахаха!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Скакуны будут умываться слезами
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