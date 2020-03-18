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18 березня • оновлено в 20:28
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/ Суспільство

В Україні вперше покарали за репост фейку про коронавірус

5.4т
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Поліція притягла до адміністративної відповідальності жительку Нікополя за поширення неправдивої інформації про карантин в Україні через загрозу коронавірусу.

Як повідомила в Facebook пресслужба поліції Дніпропетровської області, під час моніторингу соцмережі виявили публікацію про заборону прогулянок із дітьми через загрозу штрафів і кримінальної відповідальності. Цей фейк був спростований ще 17 березня.

"Поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити городян. Стосовно жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку. Протокол направлено на розгляд до суду", – йдеться у повідомленні.

Поліція попросила українців не поширювати неправдиву інформацію і використовувати тільки офіційні повідомлення органів влади.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Пiсирот Стiпан
Пiсирот Стiпан
Если бы на Украине нaказывали за фeйки, Oбoзреватель давно бы ликвидировали за регулярные фeйки, лoжь, и пpoпaгаду пpecтупного вopoвcкого peжимa мa йдaновцев, а все эти Гyдкoвы и Moйши - давно бы уже cидели за peшеткой: "Kpымский мост не будет построен никогда", "Рoccия рacпадается", "В Kpым никтo не eдет, пляжи пycтуют", "Брaт Acaда yбит".....
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пiсирот Стiпан, По украинской тематике тоже хватает.
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