Поліція притягла до адміністративної відповідальності жительку Нікополя за поширення неправдивої інформації про карантин в Україні через загрозу коронавірусу.

Як повідомила в Facebook пресслужба поліції Дніпропетровської області, під час моніторингу соцмережі виявили публікацію про заборону прогулянок із дітьми через загрозу штрафів і кримінальної відповідальності. Цей фейк був спростований ще 17 березня.

"Поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити городян. Стосовно жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку. Протокол направлено на розгляд до суду", – йдеться у повідомленні.

Поліція попросила українців не поширювати неправдиву інформацію і використовувати тільки офіційні повідомлення органів влади.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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