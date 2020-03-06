Україні через аномальное потепління і відсутність опадів може загрожує екологічна масштабна катастрофа.

Про це розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк, передає "ГолосUA".

Вчений зазначив, що Україна в рік недоотримує 48 кубокілометрів води. За даними ООН, кожній людині потрібно 1700 л води на рік. В Україні використовується 1200 л і лише тому, що населення країни зменшилася.

Екологічна катастрофа

Яцюк пояснив, що Україна рухається по негативному кліматичному сценарієм в плані зростання температури і не збільшення кількості опадів. Дефіцит кліматичного водного балансу становить 80 мм, тому водність українських річок постійно зменшується.

Уже зараз відсутня весняна повінь і спостерігається дефіцит дніпровських та дністровських водосховищ. Є загрози, повноцінного функціонування екосистеми Дніпра.

"Протягом року це все може негативно вплинути на врожай. Зниження водозабезпечення території України становить серйозну загрозу, тому для зменшення цієї загрози необхідно приймати комплекс першочергових заходів на державному рівні", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна зміна клімату і підвищення рівня море призведе до знищення половини піщаних пляжів вже в 2100 році.

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