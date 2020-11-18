В Україні від COVID-19 за добу померла рекордна кількість людей

В Україні встановлено новий рекорд зі смертності від коронавірусу за добу з початку пандемії – 256 жертв.

Смерть пацієнтів від ускладнень цієї хвороби за 17 листопада зафіксовано в кожній області. Про це свідчать дані МОЗ, а також сайту Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше летальних випадків від COVID-19 минулої доби трапилося на Запоріжжі – 24, у Києві – 23, Полтавській області – 22, Дніпропетровській – 19, Житомирській – 17, Київській – 15, Харківській – 14 і Львівській – 13.

Загалом за весь час розповсюдження в Україні коронавірусна інфекція вже забрала життя 10 112 громадян. Тоді як 259 079 українців змогли побороти її, зокрема, 8096 лише за минулу добу.

Зазначимо, що станом на ранок середи, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків COVID-19. За останню добу виявлено 12 496 нових заражень. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL: