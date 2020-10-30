В Україні від COVID-19 померла рекордна кількість людей

За добу, 29 жовтня, в Україні від коронавірусної інфекції померли 173 людини, це рекордний показник смертності в нашій країні з початку пандемії.

Водночас одужала теж рекордна кількість пацієнтів – 3394, про це свідчать дані сайту Ради національної безпеки та оборони України.

Попередній сумний рекорд смертності в Україні був встановлений 28 жовтня, тоді померли 165 заражених українців.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що на 29 жовтня коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 45,3 млн осіб. За минулу добу виявлено 504 419 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом з початку пандемії. Всього від хвороби померли 1,1 млн пацієнтів, одужали – 32,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 81 тис., Індії – 49 тис. і Франції – 36 тис.