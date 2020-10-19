В Україні від COVID-19 померла 8-річна дитина: "згоріла" в лікарні за дві доби

В Україні 17 жовтня зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусу серед дітей. В Івано-Франківській області помер восьмирічний хлопчик із позитивним тестом на COVID-19.

Його було госпіталізовано в лікарню ввечері 15 жовтня у вкрай важкому стані із запаленням легень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що дитину відразу поклали в реанімацію і під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. ПЛР-тест показав позитивний результат на наступний день, в п'ятницю.

Померла дитина в суботу, 17 жовтня. Лікарі боролися за її життя дві доби.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 303 638 випадків коронавірусної інфекції. З них 4 766 – виявлено за минулу добу.