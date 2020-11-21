В Україні вдруге розпочався карантин вихідного дня: перелік заборон і що дозволено

В Україні у суботу, 21 листопада, від 00:00 почав удруге діяти карантин вихідного дня. Він триватиме до опівночі понеділка, 23 листопада.

Відповідне рішення, як відомо, Кабінет міністрів ухвалив іще 11 листопада. Посилені обмеження для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 діятимуть щонайменше до кінця цього місяця.

OBOZREVATEL нагадує заборони в цей час і місця, відвідувати які українцям дозволено в суботу та неділю.

Так, 21-22 листопада, а також у наступні вихідні повністю заборонено:

приймання відвідувачів закладами громадського харчування ( бари, ресторани, кафе );

роботу ТРЦ та закладів розважальної діяльності;

торговельне й побутове обслуговування населення ( салони краси, магазини промтоварів тощо);

діяльність закладів культури та проведення культурних масових заходів , окрім роботи, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеознімання;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Водночас під час карантину вихідного дня дозволяються:

послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

робота банків;

медична практика;

робота операторів поштового зв'язку;

робота громадського транспорту із обмеженою кількістю пасажирів, зокрема, в автобусах, трамваях, тролейбусах;

робота АЗС та станції з ремонту транспортних засобів;

робота аптек, зокрема ветаптек;

робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, ліками та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами.

Магазинам, пошті та іншим установам, яким дозволено працювати на вихідних, рекомендовано встановити певний час для обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю (з 10:00 до 12:00).

Церквам у містах та селах дозволили не закривати для відвідувачів двері на карантин, хоча служби в храмах можуть проводити за участю не більше 20 осіб. У приміщеннях церков відвідувачі повинні перебувати в масках і дотримуватися соціальної дистанції.

Крім цього, у вихідні також діятимуть обмеження загальнодержавного карантину. У будні ж на всій території країни введено "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки. За дотриманням правил карантину у населених пунктах стежать працівники Нацполіції, державної служби з питань безпечності харчових продуктів і комісії, створені місцевою владою.

Як відомо, з суботи, 21 листопада, в Україні набув чинності закон про штрафи за перебування у громадських закладах у неправильно одягненій масці чи без неї. Це від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто сума покарання становить 170-255 гривень.

Так, адмінпротоколи складатимуть за перебування без надягнутих засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот (зокрема й виготовлених самостійно) у:

громадських будинках і спорудах,

громадському транспорті під час дії карантину.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий центр і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

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