В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про різке похолодання

У неділю, 15 березня, в Україні очікується різке похолодання. У деяких областях держави температура повітря опуститься до -4 градусів.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується. Вітер північно-західний 7-12 м/с, переважно хмарно.

Найхолодніше за все буде на сході Україні. Температура повітря +1...+5 вдень, вночі від -2 до -4 градусів.

В Україні вдарить мороз yar.mk.ru

У південних областях повітря прогріється до + 4...+7 градусів. Вночі похолодає до 0...+4 градусів. Також без опадів.

На заході очікується від +3 до +6 градусів вдень, вночі температура повітря опуститься до -3...-5.

У центральних областях прогнозують +3...+5 градусів вдень, вночі від -2 до -4 градусів.

Погода в Україні 15 березня

На півночі України та в Києві +2...+4 градусів вдень, від -2 до -4 вночі. Вітряно, без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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