В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про різке похолодання

У неділю, 15 березня, в Україні очікується різке похолодання. У деяких областях держави температура повітря опуститься до -4 градусів.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується. Вітер північно-західний 7-12 м/с, переважно хмарно.
Найхолодніше за все буде на сході Україні. Температура повітря +1...+5 вдень, вночі від -2 до -4 градусів.
В Україні вдарить мороз
yar.mk.ru
У південних областях повітря прогріється до + 4...+7 градусів. Вночі похолодає до 0...+4 градусів. Також без опадів.
На заході очікується від +3 до +6 градусів вдень, вночі температура повітря опуститься до -3...-5.
У центральних областях прогнозують +3...+5 градусів вдень, вночі від -2 до -4 градусів.
Погода в Україні 15 березня
На півночі України та в Києві +2...+4 градусів вдень, від -2 до -4 вночі. Вітряно, без опадів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.
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