В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про різке погіршення погоди

У зв'язку з вторгненням арктичного повітря в Україні, починаючи з суботи, 21 березня, і до середи, 25 березня, очікується різке похолодання.

У деяких областях температура повітря опуститься до 7-ми градусів морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці у Facebook.

Зазначається, що стовпчики термометрів уночі показуватимуть до -1… -7, удень -3… +3 градуси, на півдні та сході вночі близько нуля, а вдень до +2… +7 градусів.

В Україні вдарить мороз

Водночас 22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), а також опадами.

Погода в Україні 21 березня meteo.gov.ua

Так, у західних, північних, центральних та Харківській областях синоптики попереджають про дощ і мокрий сніг. Місцями очікується утворення снігового покриву висотою 1-3 см, а на дорогах ожеледиця.

Тоді як у південних, Луганській та Донецькій областях переважно йтиме тільки дощ.

Погода в Україні 22 березня meteo.gov.ua

У Карпатах 21-22 березня очікується значний, а 23 березня невеликий сніг, а також хуртовини й пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Україні 23 березня meteo.gov.ua

Також очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

Водночас 24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

Погода в Україні 24 березня meteo.gov.ua

Погода в Україні 25 березня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що найближчими вихідними, 21-22 березня, в Україну прийде суттєве похолодання, а також можливі опади у вигляді снігу.

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