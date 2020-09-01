В Україні утримається спека до +35: синоптикиня дала свіжий прогноз

Погода в Україні у більшості областей у середу, 2 вересня, буде спекотною – температура повітря підніметься до +30..+35 градусів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, лише у західних областях у середу очікується +22..+28 градусів.

Прогноз погоди на 2 вересня в Україні Наталка Діденко / Facebook

Дощів практично не передбачається, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат можливі місцеві опади.

У Києві 2 вересня – сонячно та спекотно. За словами Діденко, прохолода прийде до столиці лише у п'ятницю.

Прогноз погоди на 2 вересня в Україні Наталка Діденко / Facebook

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в Україні в першій половині вересня очікується тепла погода, проте періодично можливі невеликі дощі. Водночас за даними Gismeteo, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

Прогноз погоди на 2 вересня в Україні Наталка Діденко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. У той же час очікуються короткочасні періоди похолодання.

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