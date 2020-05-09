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/ Суспільство

В Україні три нові області стали лідерами за зараженням COVID-19

13.7т
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За минулу добу, 8 травня, найбільше COVID-19 заразилися в Чернівецькій області – 82 випадки, Харківській – 50 та Києві – 50.

Всього в Україні за добу – 515 нових випадків захворювання. Про це на брифінгу в суботу, 9 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на 9:00 9 травня в Україні 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало", – йдеться у повідомленні МОЗ.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

При цьому три області не надали звітів про проведення тестів на визначення коронавірусу: Дніпропетровська, Київська та Херсонська.

Центр громадського здоров’я України додав, що всього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, із них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків", – вказано в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусом в Києві перевалила за 1700.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 710.

    Вилікувалися: 2909. Померли: 375.

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