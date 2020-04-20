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20 квітня • оновлено в 06:00
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В Україні святкують Поливаний понеділок: що не можна в перший день після Великодня

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У перший день після Великодня, який цього року потрапляє на 20 квітня, в Україні відзначають Поливаний понеділок.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що прийнято робити в цей день. Відзначимо, свято пов'язує християнські і язичницькі традиції, але віруючі продовжують їх дотримуватися. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому прийнято обливати всіх зустрічних.

Згідно з повір'ям, ті, кого обіллють водою в цей день, очистяться від негативу, стануть здоровішими, радіснішими і веселішими. Кажуть, що в цей день неможливо захворіти від холодної води. Але, якщо ви не можете похвалитися міцним здоров'ям, краще не варто бути мокрими тривалий час.

В Україні святкують Поливаний понеділок: що не можна в перший день після Великодня

В Мокрий понеділок також прийнято ходити в гості один до одного і вітати з Христовим Воскресінням. Крім того, дітям прийнято ходити в гості до своїх хрещених батьків з частуваннями: пасками, крашанками, пирогами та солодощами. Хрещені, в свою чергу, вітають дітей зі Світлим Великоднем і дарують їм подарунки.

У деяких регіонах, наприклад, на Буковині, прийнято обливати один одного цілих три для після Великодня: в понеділок хлопці обливають дівчат, у вівторок – дівчата хлопців, а в середу все обливають один одного.

Прикмети на Поливаний понеділок:

  • Якщо дівчину ніхто не обіллє в Мокрий понеділок, то їй не судилося вийти заміж цього року.

  • Якщо вранці йде дощ, то літо буде дощовим.

  • Почути спів перелітних птахів – до заморозків.

  • Перелітні птахи вже повернулися з теплих країв, але ще не співають, значить будуть ще заморозки.

  • Ясна сонячна погода – до спекотного літа.

  • Безвітряна погода обіцяє дощі в найближчі дні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Україна відсвяткувала Великдень-2020 в умовах карантину.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Великдень
Місце
Україна
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