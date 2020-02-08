В Україні створили нові командування ЗСУ: що відомо

В ході першого етапу реформування Збройних сил України були створені нові командування та призначені їх командувачі.

Перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО, повідомили в пресслужбі ЗСУ.

Зокрема, командування об'єднаних сил ЗСУ очолив тимчасово виконуючий обов'язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, командування медичних сил ЗСУ генерал-майор Ігор Хоменко, командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, командування військ зв'язку та кібернетичної безпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко.

Збройні сили України newsone.ua

В даний час триває робота щодо вдосконалення законодавства і нормативно-правової бази з питань безпеки і оборони для продовження трансформації ЗСУ.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в "ЛНР" стверджують, що в п'ятницю, 7 лютого, ЗСУ нібито відкрили вогонь по терористах на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська.

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