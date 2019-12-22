В Україні стартували місцеві вибори в ОТГ: всі подробиці

У неділю, 22 грудня, в Україні почалися перші місцеві вибори в 86 новостворених ОТГ.

Як повідомила пресслужба "Слуги народу", також в ще 33 об'єднаних територіальних громадах відбудуться додаткові вибори – обиратимуть депутатів від громад, які добровільно приєдналися до ОТГ, де перші місцеві вибори вже відбулися.

"У Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних громадах, у Волинській області – у 2 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 5 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Житомирській – в 1 ОТГ, у Закарпатській області – в 9 ОТГ, у Запорізькій області – у 8 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 6 ОТГ, у Київській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, у Миколаївській області – в 2 ОТГ, в Одеській області – в 5 ОТГ, у Полтавській області – в 6 ОТГ, у Рівненській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 2 ОТГ, у Хмельницькій області – в 4 ОТГ, у Чернівецькій області – в 1 ОТГ, у Чернігівській області – в 5 ОТГ", – інформує прес-центр ініціативи "Децентралізація".

Додаткові вибори депутатів 33 сільських і селищних рад відбудуться у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 6 сільських та селищних радах, у Волинській області – у 4 сільських та селищній радах, у Дніпропетровській області – у 3 сільських радах, у Донецькій області – в 1 сільській раді, у Закарпатській області – в 1 сільській раді, у Запорізькій області – у 2 сільських радах, в Івано-Франківській області – в 1 сільській раді, у Кіровоградській області – в 1 селищній раді, у Львівській області – у 2 сільській та селищній радах, у Миколаївській області – в 1 сільській раді, в Одеській області – у 2 селищних радах, у Полтавській області – в 2 сільській та селищній радах, у Тернопільській області – в 3 сільських та селищній радах, у Херсонській області – в 1 селищній раді, у Хмельницькій області – в 1 сільській раді, у Черкаській області – в 1 сільській раді, у Чернівецькій області – 1 селищній раді.

В Україні почалися перші місцеві вибори в ОТГ cheline.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни до Конституції про децентралізацію, подавши до Верховної Ради скандальний законопроект.

Ідея несе ризики, оскільки Зеленський може отримати абсолютну владу в регіонах.

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