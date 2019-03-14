В Україні стартує весняний призов: кого заберуть до армії

З 1 квітня в Україні стартує весняний призов в армію, який триватиме до 30 червня.

Про це йдеться у відповідному Указі президента України, підписаному 30 січня 2019 року. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує розібратися в основних питаннях, які потрібно знати українцям.

Згідно з Указом "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2019 році" на військову службу до лав ЗСУ будуть призиватися:

придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років;

старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Призов Podrobnosti

Термін служби в армії, відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" для юнаків, які не мають вищої освіти, становить 18 місяців, для тих, хто має ступінь спеціаліста або магістра – 12 місяців.

При цьому, українці 18-19 років також можуть пройти службу в армії на контрактній основі за власним бажанням.

Указ також встановив, що призовна кампанія в разі потреби протягом року може бути продовжена президентом. Крім того, чинне законодавство дозволяє главі держави оголосити дострокові і додаткові призови строковиків.

У разі, якщо громадянин отримав повістку з військкомату, він зобов'язаний прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. На явку військовозобов'язаним дається 10 днів.

Поважні причини неявки:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідусі, бабусі);

стихійне лихо;

хвороба призовника;

інші форс-мажорні обставини.

Хто може отримати відстрочку за рішенням районної (міської) призовної комісії:

особи за сімейними обставинами (мають дитину до 3 років або двох дітей, годувальники сім'ї);

призовники за станом здоров'я;

для здобуття освіти та продовження професійної діяльності (священнослужителі, студенти).

24 Канал

Категорії громадян, які мають повне звільнення від служби в армії:

ті, хто визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

ті, хто досяг 27-річного віку на день відправлення на строкову службу, засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема із звільненням від відбування покарання.

Наслідки неявки до військкомату й ухилення від несення служби

За неявку до військкомату, згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення. За повторне порушення доведеться заплатити 170-255 гривень.

Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби може наступити за статтею 335 КК і передбачає обмеження волі до трьох років.

Відзначимо, що кількість призовників, які будуть проходити службу в ЗСУ в 2019-2020 рр. незабаром пообіцяли повідомити в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні в 2019 році анонсували два призови на строкову військову службу, кожен з яких триватиме по три місяці. Перший етап – із квітня по червень, а другий – із жовтня по грудень.

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