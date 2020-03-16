В інтернеті серед українців почали поширювати фейкове повідомлення про нібито проведення дезінфекції з вертольотів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Однак в повідомленні є одразу кілька моментів, які підтверджують те, що інформація в ньому – вигадка, відзначається на Telegram-каналі "по той бік новин".

Зокрема, людям розсилається приблизно такий текст: "Я хочу повідомити вам, що сьогодні о 23:00 вечора будуть вертольоти, які запустять ліки для дезінфекції. Це означає, що ви повинні мати всі вікна закриті на ніч".

Фейк про коронавірус в Україні Telegram-канал "По той бік новин"

Автори викривального допису звернули увагу на те, що в повідомленні не вказана ні дата екстрених заходів, ні те, хто про них попереджає, ні те, хто саме буде проводити "дезінфекцію".

Також в тексті розсилки є формулювання, характерні для гугл-транслейту. Це доводить, що вкидання спеціально було створено кимось для нагнітання паніки і тривоги без будь-якого фактажу.

У зв'язку з цим активісти закликали українців не поширювати подібні фейки і завжди перевіряти інформацію на сайтах офіційних джерел.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в низці областей і міст України запровадили жорсткі карантинні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Вони передбачають закриття більшості закладів торгівлі, громадського харчування, ТРЦ та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

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