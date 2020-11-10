Україну чекають нічні морози і туман: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Наталка Діденко спрогнозувала погоду в Україні до кінця тижня – до 15 листопада.

Вона буде сухою та прохолодною, написала синоптикиня на своїй сторінці у Facebook. Ймовірність опадів не дуже велика.

"У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра вдень (11 листопада, – ред.) буде не вище +3...+9 градусів. Тепліше на кілька градусів хіба що в Криму та на Закарпатті, +8...+12 градусів", – уточнила вона.

Подекуди ймовірні тумани – "це якраз їхній сезон", наголосила синоптикиня.

У Києві у середу, 12 листопада, очікується близько +5°С, без опадів.

"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", – написала фахівчиня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Діденко попередила українців про поступове зниження температури повітря та наближення морозів.