В Україні скасували всі планові операції та госпіталізації через COVID-19

З понеділка, 9 листопада, всі лікарні в Україні припиняють приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію.

Про це на брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, всі медустанови переходять винятково на лікування людей з коронавірусом, а також невідкладних пацієнтів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені. Наші лікарні приймають тільки ургентних хворих і винятково хворих на коронавірус. Ситуація вкрай напружена, і не тільки в Україні", – підкреслив Ляшко.

Новина оновлюється.