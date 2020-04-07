В Україні скасували Великдень? У ПЦУ пояснили заборонені заходи

Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко розповів, що в умовах жорсткого карантину через пандемію коронавірусу COVID-19 віруючі зможуть долучитися до святкування Великодня, не виходячи з дому.

За його словами, великодній кошик можна освятити дистанційно. Про це митрополит розповів в коментарі OBOZREVATEL.

"Моя пропозиція в нинішній несприятливий час, що спіткав нас: зібрати великодній кошик або накрити стіл, як ми це робимо в звичайний час. Стати співучасниками Богослужіння, як кому дозволяє можливість за допомогою відео чи аудіо трансляцій. У кожному домі є ікона. Запаліть перед нею свічку і проникніться словами Пасхального Богослужіння", – порекомендував він.

"В кінці Божественної Літургії читається молитва на освячення продуктів, приготованих для розговіння і пасхального столу. Вислухайте її. Практично в кожному домі є свята Хрещенська вода. Після молитви окропіть кошик або приготований стіл", – сказав митрополит.

Великдень 2020 року краще святкувати онлайн

Якщо можливості подивитися трансляцію немає, він запропонував інший варіант: "Прочитати всією сім'єю молитву Господню "Отче наш" над цією трапезою. І їжа буде освячена цією молитвою".

Він нагадав про те, що в роки гонінь на церкву при Радянському Союзі віруючі також були змушені відзначати Великдень вдома. "Старший в родині читав молитву, благословляли стіл, кропили страви святою водою". "Тоді не було ані інтернету, ані телебачення. А сьогодні у нас є можливість хоч і не особистого, але спільного онлайн-святкування", – підкреслив митрополит.

У той же час він наголосив: головне у святі Влскресенія Христового – не великодній кошик. "Головне у святі Великодня – це великодня Літургія. І якщо ми не можемо бути разом на літургії в храмі, то ми можемо бути єдині серцями у Христі Ісусі Воскреслому", – сказав митрополит.

Разом з тим він повідомив про те, що Спасо-Преображенський собор ПЦУ (місто Київ, вулиця Маршала Конєва, 3а) не буде зачинений. Так, в суботу, 18 квітня, відбудеться ранкове богослужіння. Цілий день до нічного богослужіння в храмі або на вулиці буде черговий священик.

За його словами, за умови дотримання всіх вимог карантину, "в одиничному порядку можна буде прийти і благословити великодній кошик".

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