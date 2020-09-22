В Україні скасували один з обов'язкових ПЛР-тестів на коронавірус

В Україні скасували обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус на 14-й день, якщо у людини після самоізоляції відсутні симптоми.

В ефірі програми "Свобода слова" на ICTV 21 вересня глава відомства Максим Степанов зазначив, що це дозволить розвантажити лабораторії і скоротити черги на тести.

"У нас в стандартах було прописано, що всі люди, які перебувають на самоізоляції, мають після 14 дня пройти тест на коронавірус. Ми змінили стандарт надання медичної допомоги і якщо людина 14 днів перебуває на самоізоляції, і у неї немає жодної симптому, то в такому випадку йому не потрібно робити ПЛР. Це розвантажує лабораторії", – сказав міністр.

За його словами, якщо в якомусь регіоні виникнуть черги на проведення тестування через велике завантаження лабораторій, МОЗ підключить лабораторії сусідніх регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти надання допомоги при коронавірусі, які медики мають дотримуватися в обов'язковому порядку.

Документ був розроблений з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.