В Україні скасували додаткове тестування на COVID-19 і оновили критерії госпіталізації

Міністерство охорони здоров'я України скасувало додаткове тестування на коронавірус для завершення амбулаторного лікування.

Про це на онлайн-конференції 29 жовтня заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що відповідні зміни було внесено в стандарти надання медичної допомоги під час COVID-19.

"24 жовтня 2020 року наказом №2438 ми внесли зміни в стандарти надання медичної допомоги", – сказав він.

За словами Ляшка, у стандарті чітко прописано три критерії завершення амбулаторно-поліклінічного лікування:

відсутність клінічних проявів захворювання протягом трьох днів починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження (немає потреби додатково проводити тестування);

відсутність клінічних проявів захворювання протягом трьох днів починаючи з 10 дня від дати вилучення матеріалу в разі позитивного ПЛР (також немає потреби додатково проходити тестування);

відсутність проявів захворювання за умови отримання одного негативного результату ПЛР.

Головний санітарний лікар додав, що в стандарті також прописано критерії госпіталізації.

"Просимо всіх дотримуватися критеріїв за клінічними параметрами, зокрема частоти дихання (менше ніж 10 або більше ніж 30), сатурації під час вимірювання пульсоксиметром менше ніж 92%, порушення свідомості, а також пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості із супутніми патологіями", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я у вересні оновило стандарти надання допомоги під час коронавірусу, яких медики мають дотримуватися в обов'язковому порядку. Документ було розроблено з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.