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15 квітня • оновлено в 06:43
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В Україні сильно похолодає: вдарять заморозки і штормовий вітер

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В Україні в середу, 15 квітня, очікуються холодна погода, сильний вітер і нічні заморозки.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

На заході і сході нічна температура опуститься до -1...-3, вдень повітря прогріється до +8...+10 градусів.

В Україні сильно похолодає: вдарять заморозки

В Україні сильно похолодає: вдарять заморозки

vchasnoua.com

На півдні дощі йтимуть тільки в Херсоні і Криму. Вночі очікується +3...+5, вдень від +11 до +13 градусів.

У центральній частині країни хмарно, вночі +3...+5, вдень від +9 до +11 градусів.

На сході теж пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про штормовий вітер. Вночі там буде +3...+5, удень +8...+10 градусів.

У Києві 15 квітня буде хмарно, але сухо. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +8 ...+10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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