В Україні швидко зросла кількість госпіталізацій з COVID-19: Степанов попередив про загрозу колапсу

Через стрімке зростання госпіталізацій з COVID-19 в Україні невдовзі може початися колапс у лікарнях для пацієнтів з цією хворобою.

Про це під час брифінгу попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що лише за минулу добу, 1 жовтня, до медзакладів потрапив 801 громадянин. Загалом же в стаціонарах українських лікарень вже перебуває 15 797 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви бачите, що дуже швидко зростає кількість людей, які перебувають в лікарнях і мають середню важкість або важкий перебіг хвороби. Ми бачимо стрімке зростання кількості захворілих. МОЗ протягом тривалого часу попереджало і говорило саме про таку ситуацію, що це все в нас може відбуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правил нової реальності", – зазначив урядовець.

За словами Степанова, найкрасномовнішою є статистика кількості госпіталізованих, нових лікарень, виділених під прийом хворих на СOVID-19, тестів та ліжкомісць для заражених.

"Але в будь-якої системи є відповідна межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нові ліжка, підводити кисень, але банально в нас може не вистачити медичних працівників. Я звертаюся до вас, шановні українці, будь ласка, користуйтеся правилами, які є в нашій країні у зв'язку з коронавірусом: одягайте маску, дотримуйтесь соціальної дистанції. Це все знижує ризик інфікування", – підсумував Степанов.

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