В Україні розкупили медичні маски: у РНБО розкрили план порятунку

В Україні через брак медичних масок для обличчя, додаткові захисні засоби виділять з державного резерву.

Про це ефірі 1+1 заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Ми відкрили сьогодні (27 лютого) то, що було на бронюванні в нашому держрезерві. Я можу заспокоїти: у нас достатня кількість масок. Не треба їх по сто, по двісті штук накопичувати і складати", – зазначив він.

Медичні маски для обличчя

Також міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пообіцяла вирішити проблему з нестачею медичних масок в країні.

"Уряд разом з виробниками знайде спосіб забезпечити необхідну кількість медичних масок, які сьогодні не знайти в українських аптеках", – повідомила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МОЗ підтвердили, що інформація про перший випадок зараження коронавірусів в Україні не відповідає дійсності.

Також в РНБО розповіли, хто з українців у групі ризику зараження коронавірусів.

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