В Україні розгорівся скандал навколо пам'ятника Каденюку, який відкрив Зеленський

У мережі розгорівся скандал навколо пам'ятника першому українському космонавту Леоніду Каденюку. Українка Мирослава Барчук розповіла, що для того, щоб встановити монумент, будівельники пошкодили пам'ятну річ біля могили її матері.

Вони викорчували калину, привезену з села, де виросла мати Марчук, а потім побажала розмістити дерево на цвинтарі після смерті. Про це Марчук розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"І таким чином цим колосом "задавили" все навколо. Ландшафт, вид з гори і всі сусідні поховання: Левка Лук'яненка, творця української державності та 25-річного ув'язненого радянських таборів, композитора Майбороди, оперної співачки Діани Петриненко, поета Мойсея Фішбейна і всіх інших в тому квадраті. Я розумію значення і символіку польоту в космос першого українського космонавта і дуже поважаю його. Тут ніяких питань немає. це питання про смак і почуття міри людей, які ось це все вписали в ландшафт", – написала Марчук.

Під публікацією дівчини користувачі залишили майже дві сотні гнівних коментарів. Українці висловили обурення, чому монументи зводять на кладовищах, а не на площах, як це зазвичай прийнято і назвали його несмаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в суботу, 5 грудня, на Байковому кладовищі в Києві відкрили пам'ятник легендарному українському космонавту, Герою України Леоніду Каденюку.