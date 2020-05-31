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31 травня • оновлено в 10:17
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В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

36.3т
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В Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадків коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 708 осіб (+12 за добу), видужали – 9538 (+227). Про це свідчать дані з сайту РНБО, інформацію також озвучив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, лідером за захворюваністю у країні залишається Чернівецька область – там нині зафіксовано 3349 випадків COVID-19, 43 із яких за останню добу. Крім цього, найбільше нових хворих додалося у Києві – 81 та Львівській області – 50.

В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 993 випадки;

  • Волинська область – 908 випадків;

  • Дніпропетровська область – 942 випадки;

  • Донецька область – 163 випадки;

  • Житомирська область – 739 випадків;

  • Закарпатська область – 1189 випадків;

  • Запорізька область – 444 випадки;

  • Івано-Франківська область – 1402 випадки;

  • Кіровоградська область – 511 випадків;

  • м. Київ – 2985 випадків;

  • Київська область – 1573 випадки;

  • Львівська область – 1669 випадків;

  • Луганська область – 47 випадків;

  • Миколаївська область – 293 випадки;

  • Одеська область – 888 випадків;

  • Полтавська область – 270 випадків;

  • Рівненська область – 1713 випадків;

  • Сумська область – 168 випадків;

  • Тернопільська область – 1169 випадків;

  • Харківська область – 1066 випадків;

  • Херсонська область – 178 випадків;

  • Хмельницька область – 444 випадки;

  • Чернівецька область – 3349 випадків;

  • Черкаська область – 402 випадки;

  • Чернігівська область – 167 випадків.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

covid19.rnbo.gov.ua

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

covid19.rnbo.gov.ua

За останню добу до лабораторій Центру громадського здоров’я та в областях надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Методом ПЛР було проведено 8351 досліджень. Всього ж із з початку року надійшло 58 843 підозри на коронавірус.

В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня
В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може трапитися восени, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус РНБО Міністерство охорони здоров'я
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

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