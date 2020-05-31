В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

В Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадків коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.
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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 708 осіб (+12 за добу), видужали – 9538 (+227). Про це свідчать дані з сайту РНБО, інформацію також озвучив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, лідером за захворюваністю у країні залишається Чернівецька область – там нині зафіксовано 3349 випадків COVID-19, 43 із яких за останню добу. Крім цього, найбільше нових хворих додалося у Києві – 81 та Львівській області – 50.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 993 випадки;
Волинська область – 908 випадків;
Дніпропетровська область – 942 випадки;
Донецька область – 163 випадки;
Житомирська область – 739 випадків;
Закарпатська область – 1189 випадків;
Запорізька область – 444 випадки;
Івано-Франківська область – 1402 випадки;
Кіровоградська область – 511 випадків;
м. Київ – 2985 випадків;
Київська область – 1573 випадки;
Львівська область – 1669 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Миколаївська область – 293 випадки;
Одеська область – 888 випадків;
Полтавська область – 270 випадків;
Рівненська область – 1713 випадків;
Сумська область – 168 випадків;
Тернопільська область – 1169 випадків;
Харківська область – 1066 випадків;
Херсонська область – 178 випадків;
Хмельницька область – 444 випадки;
Чернівецька область – 3349 випадків;
Черкаська область – 402 випадки;
Чернігівська область – 167 випадків.
Коронавірус в Україні
covid19.rnbo.gov.ua
Коронавірус в Україні
covid19.rnbo.gov.ua
За останню добу до лабораторій Центру громадського здоров’я та в областях надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Методом ПЛР було проведено 8351 досліджень. Всього ж із з початку року надійшло 58 843 підозри на коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може трапитися восени, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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