В Україні різко зросла кількість заражених COVID-19: статистика на 31 травня

В Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадків коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 708 осіб (+12 за добу), видужали – 9538 (+227). Про це свідчать дані з сайту РНБО, інформацію також озвучив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, лідером за захворюваністю у країні залишається Чернівецька область – там нині зафіксовано 3349 випадків COVID-19, 43 із яких за останню добу. Крім цього, найбільше нових хворих додалося у Києві – 81 та Львівській області – 50.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 993 випадки;

Волинська область – 908 випадків;

Дніпропетровська область – 942 випадки;

Донецька область – 163 випадки;

Житомирська область – 739 випадків;

Закарпатська область – 1189 випадків;

Запорізька область – 444 випадки;

Івано-Франківська область – 1402 випадки;

Кіровоградська область – 511 випадків;

м. Київ – 2985 випадків;

Київська область – 1573 випадки;

Львівська область – 1669 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 888 випадків;

Полтавська область – 270 випадків;

Рівненська область – 1713 випадків;

Сумська область – 168 випадків;

Тернопільська область – 1169 випадків;

Харківська область – 1066 випадків;

Херсонська область – 178 випадків;

Хмельницька область – 444 випадки;

Чернівецька область – 3349 випадків;

Черкаська область – 402 випадки;

Чернігівська область – 167 випадків.

Коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

За останню добу до лабораторій Центру громадського здоров’я та в областях надійшло 908 повідомлень про підозру на COVID-19. Методом ПЛР було проведено 8351 досліджень. Всього ж із з початку року надійшло 58 843 підозри на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може трапитися восени, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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