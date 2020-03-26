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26 березня • оновлено в 13:28
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В Україні різко потеплішає: синоптики обіцяють +18

1.2т
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У п'ятницю, 27 березня, в Україні покращиться погода і повітря прогріється до +18.

Місцями вночі все ще будуть заморозки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

  • Найхолодніше буде на заході країни. Мінімальні -5 чекають жителів Буковини.

  • У центрі України трохи тепліше – прогнозують заморозки вночі до -3.

  • На півночі країни дні до +15 і -3 вночі.

  • У східних регіонах температура опуститься до -2.

  • Опадів синоптики не прогнозують.

В Україні різко потеплішає: прогноз погоди

В Україні різко потеплішає: прогноз погоди

Известия

На заході заморозки збережуться у всіх областях.

У центрі країни – в Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях – вночі буде -1 ... -3. Така ж ситуація на Вінниччині. Днем до +16.

На півдні буде тепло: заморозки підуть і вночі мінімальна температура повітря складе 1 градус тепла.

Погода в Україні 27 березня

Погода в Україні 27 березня

Скріншот

На сході країни буде -2 вночі і до +15 вдень. Очікується мінлива хмарність та відсутність опадів.

У Києві 27 березня вдень від +13 до +15, вночі 0 ... -2, дощі не передбачаються.

Погода в Києві 27 березня

Погода в Києві 27 березня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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