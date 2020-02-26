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26 лютого • оновлено в 06:05
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В Україні різко потеплішає до +15 і підуть дощі

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В Україні середу, 26 лютого, в Україні знову очікуються опади і сильні пориви вітру. При цьому місцями істотно потеплішає.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних та північних областях очікується дощ, на решті території без опадів.

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В Україні знову потеплішає: прогноз погоди на 26 лютого від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах і Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6 ° тепла, у східній частині від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла, у південних областях 10-15°.

У Києві – дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 26 лютого, в Україні очікується різке потепління. Температура повітря на заході і півдні країни прогріється до +14 градусів.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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