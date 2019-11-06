В Україні різко похолодає: синоптик дала прогноз

У четвер, 7 листопада, на території України очікується зниження температури повітря.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, похолодає на заході і на півночі.
Вночі в Карпатському регіоні та в Вінницькій області, вдень в західних, північних, більшості центральних і Харківській областях очікується невеликий дощ; на решті території без опадів.
Дощова погода
24 канал
Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме + 4-9°, вдень + 9-14°; в південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі + 8-13°, вдень + 15-20°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.
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