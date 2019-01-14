В Україні різко погіршиться погода: синоптики дали точний прогноз

В Україні у вівторок, 15 січня, очікується погіршення погодних умов.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, на всій території країни спостерігатимуться пориви вітру до 15-20 м/с.

Денна температура в центральних регіонах від -2 до -4, на Приазов'ї, а також у Луганській області від 0 до +2, у Криму від +3 до +5 градусів.

У західній частині України буде істотно холодніше — від -1 до -4 градусів.

"У найближчу ніч [із 14 на 15 січня] сніг ми очікуємо по всій території країни. Завтра [15 січня] вдень сніг буде в західних, більшості південних і східних областях і тільки в Приазов'ї буде дощ. Уже починаючи з 17 січня по всій території України без істотних опадів", — сказав ТСН синоптик Укргідрометцентру Роман Банах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну в кінці поточного тижня увірветься різке потепління.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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