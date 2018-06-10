В Україні різко погіршиться погода: синоптик зробила важливе уточнення

Опади на території України, які замінять сонячну погоду з понеділка, 11 червня, викликані зміщенням антициклону Зорро, який був "головним захисником від дощів, гроз і всіляких шквалів з градом".

На його місце, починаючи з західних областей, прийде "циклон зі складною назвою Xisca", що і спричинить за собою дощову погоду, написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Надалі Зорро рушить на схід атмосферний фронт північного скандинавського циклону. Тому вже ввечері 11 червня, а також вранці і вдень 12 червня дощі і грози охоплять Захід, Північ і Центр України", - розповіла синоптик.

"Південь і Схід все ж залишаться вірними романтичному Зорро - без істотних опадів", - додала вона.

Також Діденко розвіяла побоювання на рахунок небезпечних наслідків потужного циклону.

"Тут народ трохи лякають страшилками про лютому циклоні. Уточнюю. Україна буде перетинати атмосферний фронт цього циклону, сам циклон пересуватися значно північніше, за межами України", - заспокоїла українців вона.

Як розповіла синоптик, температура повітря на початку нового тижня коливатиметься в межах + 24 ... + 28, місцями до +30 градусів, а під час злив тимчасово знижуватися на 3-6 градусів.

Як писавOBOZREVATEL, напередодні українців попередив про різке погіршення погоди.