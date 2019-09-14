В Україні проведуть перепис населення: названі терміни

До кінця 2019 року Кабінет міністрів України планує провести частковий перепис населення в країні. Про повноформатну процедуру поки говорити не доводиться, оскільки вона неможлива в такі короткі терміни.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в рамках форуму YES у Києві 14 вересня.

"Ми думаємо над тим, як провести перепис вже в цьому, а не в наступному році. Я не думаю, що це можна зробити повністю, але якусь частину ми точно зробимо", – запевнив він.

Також глава уряду пообіцяв зосередитися у 2020 році на масштабних системних реформах, яких потребує Україна. Однак перш їх повинна підтримати Верховна Рада восени поточного року.

В Україні проведуть перепис населення капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів говорив, що перепис населення пройде у 2020 році за допомогою смартфонів.

Для цього в квітні колишній Кабмін створив міжвідомчу комісію, яка повинна була відповідати за перепис населення в країні.

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