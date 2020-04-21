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21 квітня • оновлено в 11:12
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В Україні приховали дані про тести на COVID-19 на Великдень: у МОЗ пояснили причину

8.3т
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На Великдень українці в регіонах не зверталися до лікарів для проведення тестування на коронавірус COVID-19.

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Про це на брифінгу, 21 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи, чому сім областей в Україні не надали відомостей про обстеження на COVID-19 за 19 квітня.

"Ми з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком розібралися в ситуації та з'ясували наступне. По-перше, всі лабораторії в Україні працювали в звичайному режимі, без перерв. Відсутність даних щодо тестування на COVID-19 пов'язано з тим, що люди на Великдень не зверталися до лікарів. Це також підтверджується тим, що не зафіксовано жодних надходжень на гарячу лінію щодо відмови в тестуванні", – пояснив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Також міністр вказав на технічні помилки під час складання звітності в країні.

"Наприклад, у Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень методом ПЛР і виявлено 17 підтверджених випадків, які увійшли в звітність, але трапилася технічна помилка. Дівчина, що заповнювала форму, поставила значення нуль. У Вінницькій області провели тести, але було ухвалено рішення дати "відпочити" обладнанню для визначення вірусу. Адже апаратура працює цілодобово", – додав Степанов.

Нагадаємо, що сім областей в країні не надали відомостей про обстеження на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 квітня в Україні зафіксовано 6125 випадків зараження коронавірусом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В очередной бесчестный раз встаёт вопрос организации труда и умственных способностей руководства высшего звена Украины. При всей напряжённой ситуации с пандемией высший руководящий состав Минздрава не может даже организовать простую отчётность от двух десятков исполнителей, т е только от областных центров. Имеется ввиду, что если не было проверено тестов или не было результата тестов, которые на момент отправки отчета находились в работе, следует отчитываться, что заявок на тестирование нет или тесты в обработке, но в любом случае не отмалчиваться. Пипец...
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