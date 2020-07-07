Україну чекають серйозні лиха через зміни клімату. Докладний прогноз

Перший місяць літа в Україні відзначився не лише суттєвими перепадами температури, але й потужними зливами. Кліматологи кажуть, що через географічне розташування такі погодні умови досить звичні.

Водночас зміни клімату дійсно вплинули на кількість та інтенсивність опадів, які надалі будуть лише посилюватися. Більш детальний прогноз дізнавався OBOZREVATEL.

Потужні кліматичні зміни

Збільшення опадів в Україні спостерігається протягом останніх десятиріч, що пов'язано зі збільшенням інтенсивності конвекції. До цього призводить підвищення температури в помірних широтах, де є досить багато вологи, пояснила в коментарі OBOZREVATEL завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Завдяки цьому хмари в нас утворюються потужніші, з більшою кількістю опадів. Швидкість потоків повітря зростає, через це утворюються шквали. Частіше почав випадати град, фіксуються випадки, коли його діаметр досягає розміру з волоський горіх", – каже метеорологиня.

В Україні частіше випадатиме град pixabay

Як виявляється середнє підвищення температури в Україні відбувається більш інтенсивно, ніж у Європі, а кліматичні зміни протягом останніх років у нас потужніші. Через це, як говорить Балабух, поява та інтенсивність гроз, злив, шквал та смерчів збільшується.

"Підвищення середньої температури повітря за рік у нас значно перевищує темпи зростання глобальної температури по всьому європейському континенту, і вона буде підвищуватися й надалі. І це впливатиме на те, що ці процеси будуть сильніші", – прогнозує вона.

Та водночас метеорологи бачать не лише тенденцію до збільшення інтенсивності опадів, а й до збільшення тривалість днів без дощів.

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології розповіли OBOZREVATEL, що в регіонах може спостерігатися різна інтенсивність, десь заливає, десь стоїть посуха. "На західній Україні свої погодні умови, там були накопичені опади, які призвели до потужних повеней у Карпатському регіоні, вони відрізняються від східної. Зараз тут місцями заливає, але для цієї пори року це нормально", – відзначили вони.

Але до того ж декілька років тому в Укргідрометцентрі з'явився новий індикатор визначення погодних явищ.

В Україні збільшується інтенсивність опадів pixabay

"Існує три типи загрозливих явищ, небезпечне метеорологічне явище і стихійне явище другого або третього порядку. І ось ще кілька років тому третього порядку, найнебезпечнішого, у нас не було, його ввели два роки тому. Це більш потужні, крайні критерії, які раніше не спостерігалися в погоді. Але на сході такі явища поки проявляються не часто", – пояснили синоптики.

Україну буде заливати

Інтенсивні опади будуть спостерігатися по всій Україні, але Карпатський регіон є найбільш небезпечним, тому що там випадає найбільше опадів по країні.

"Саме тут розвиваються найбільш потужні конвективні хмари, тому не дарма цей регіон, особливо високогірний, називають "полюсом гроз". Але якщо ми говоримо про можливі підтоплення та інтенсивні опади, то вони будуть спостерігатися на всіх територіях", – каже Балабух.

Ще одна особливість сильних локальних злив у тому, що спрогнозувати їх завчасно майже не можливо, а отже, і підготуватися до руйнівних наслідків від негоди.

"Дуже складно прогнозувати локальні опади: грози, град, шквали, сильні зливи. Ми можемо це побачити, коли починає утворюватися хмара і досягає певних розмірів, і ми вже бачимо, що з неї може щось випасти, тоді складаємо штормове попередження і оголошуємо", – сказали в Харківському відділенні Укргідрометцентру.

Підтоплення та інтенсивні опади будуть спостерігатися у всіх регіонах України pixabay

Прогноз на липень

За даними Укргідрометцентру, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, у Карпатському регіоні 104-165 мм. Цифри цілком вписуються в межі середніх багаторічних значень.

До того ж синоптики прогнозують, що липень буде доволі дощовим, особливо друга половина місяця. Найбільше опадів очікують у західних та північних областях. На сході та півдні України буде здебільшого сухо та дуже спекотно. В окремі дні температура повітря підвищиться до +36 градусів.