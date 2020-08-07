В Україні поновили карту карантину: Харків 'почервонів', але знову став 'зеленим'

Станом п'ятницю, 7 серпня, в Україні три регіону віднесені до "червоній" зоні карантину: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район в Чернівецькій області.

Про це говорять дані карти за кількістю хворих COVID-19 від Центру громадського здоров'я МОЗ.

В "помаранчевої" зоні знаходиться:

Луцький району у Волинській області,

Перемишльський, Пустомитівський та Миколаївський райони на Львівщині.

Місто Бережани Козівського району і Бучацький район Тернопільської області

Тисменицький району Івано-Франківської області

До "жовтої" зоні віднесли: вся Закарпатська і Чернівецька області, крім Кіцманського району. Також в "жовту" зону частково входять Житомирська, Хмельницька, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська області.

Відзначимо, що Харків раніше відносився до "червоної" зони, але за станом на 15:00 7 серпня "позеленів". У безпечній зоні також знаходиться Харківська область.

Харків в "червоній" зоні Скріншот

Карта від МОЗ доступна по посиланню.

Карта від МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня в Україні діють нові правила адаптивного карантину.