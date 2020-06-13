В Україні побито новий рекорд заражених коронавірусом за добу: статистика МОЗ на 13 червня

Станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадки коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Всього від COVID-19 в країні померли вже 880 людей (+10 за добу), а 13 976 пацієнтів (+409 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Відзначимо, що днем раніше в Україні було зафіксовано 683 нових випадки коронавірусу.

Статистика коронавірусу в Україні

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 132 нових інфікованих, Закарпатській області – 77 і в Києві – 72.

Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на 13 червня коронавірусом у світі заразилися більше 7,7 млн осіб. За останню добу було виявлено майже 141 тис. інфікованих.

Новина оновлюється...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал