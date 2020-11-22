В Україні понад 12 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика на 22 листопада
У Києві та на Дніпропетровщині зафіксували по більш ніж 1000 інфікованих
В Україні вже одужали 286 917 пацієнтів
Водночас інфекція забрала життя 10 951 українця
В Україні на ранок неділі, 22 листопада, підтверджено 624 744 випадки коронавірусу, з них за добу було виявлено 12 079. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.
Інфекція забрала життя вже 10 951 українця (+138 за добу), при цьому 286 917 пацієнтів (+4604 за добу) змогли побороти її.Статистикою в Facebook поділився міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 59 006 випадків;
Вінницька область – 15 314 випадків;
Волинська область – 21 456 випадків;
Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
Донецька область – 20 026 випадків;
Житомирська область – 26 154 випадки;
Закарпатська область – 21 368 випадків;
Запорізька область – 23 800 випадків;
Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
Київська область – 30 342 випадки;
Кіровоградська область – 4 258 випадків;
Луганська область – 5 666 випадків;
Львівська область – 40 879 випадків;
Миколаївська область – 14 957 випадків;
Одеська область – 37 365 випадків;
Полтавська область – 18 243 випадки;
Рівненська область – 27 912 випадків;
Сумська область – 22 612 випадків;
Тернопільська область – 25 566 випадків;
Харківська область – 51 398 випадків;
Херсонська область – 8 549 випадків;
Хмельницька область – 26 227 випадків;
Черкаська область – 17 748 випадків;
Чернівецька область – 31 034 випадки;
Чернігівська область – 14 444 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 листопада коронавірусом у світі заразилися майже 58,5 млн людей, більше 659 тисяч – за останню добу.