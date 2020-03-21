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21 березня • оновлено в 11:24
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Померла видатна соціологиня Бекешкіна: що про неї відомо

7.8т
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Відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна померла. Про трагічну новину стало відомо 21 березня.

Її повідомили на сайті Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, зазначивши, що Бекешкіна пішла з життя передчасно.

Ірина Бекешкіна

Ірина Бекешкіна

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України, одна з найавторитетніших учених.

"Ірина Бекешкіна була символом об'єктивної української соціології, внесла вагомий вклад в розвиток демократії та громадянського суспільства, до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями і планами", – написали про соціологиню її колеги.

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Ірина Бекешкіна
Місце
Україна
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