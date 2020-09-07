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В Україні почало діяти нове карантинне зонування: де ввели жорсткі обмеження

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
4,0 т.

  • "Червоний" рівень встановлено в 29-ти адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" – у 89-ти, "жовтий" – у 139-ти

  • Наприклад, міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці виявилися в "червоній" зоні, а Київ – у "жовтій"

  • Головними правилами всюди залишаються носіння масок у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції

Карантин в Україні

В Україні з 7 вересня діє нове карантинне зонування.

В Україні від понеділка, 7 вересня, набув чинності новий розподіл країни на карантинні зони за рівнями епідемічної ситуації з коронавірусом.

Відповідно до нього, в кожній із чотирьох таких зон – "зеленій", "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" – діють певні правила. OBOZREVATEL нагадує про те, як розподілилися між ними населені пункти та які обмеження там встановлено.

В Україні визначено нові зони карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рішенням від 3 вересня запровадила нове зонування терміном на 14 днів.

"Червоний" рівень встановлено у 29-ти адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" – у 89-ти, "жовтий" – у 139-ти.

Зокрема, до "червоної" зони потрапили:

  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

  • місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

  • Великобурлуцький район Харківської області;

  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

  • Бобровицький район Чернігівської області.

Рівні епідемічної небезпеки на територіях України, які набрали чинності з 00:00 години 7 вересня.

Рівні епідемічної небезпеки на територіях України, які набрали чинності з 00:00 години 7 вересня. reachinitiative.maps.arcgis.com

До "помаранчевої" зони ввійшли:

  • Вінницький район Вінницької області;

  • місто Луцьк і Луцький район Волинської області;

  • міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський і Попільнянський райони Житомирської області;

  • міста Ужгород, Мукачеве та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

  • міста Березань, Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

  • міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;

  • місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

  • місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський і Корецький райони Рівненської області;

  • місто Суми Сумської області;

  • місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

  • міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;

  • місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

  • місто Ніжин, Ніжинський і Носівський райони Чернігівської області.

Карантинні обмеження діють у регіонах, залежно від зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19

Карантинні обмеження діють у регіонах, залежно від зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19

"Жовтою" зоною стали:

  • місто Київ;

  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський і Хмільницький райони Вінницької області;

  • місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

  • міста Житомир і Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

  • міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

  • міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

  • міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

  • міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський і Рокитнівський райони Рівненської області;

  • міста Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський і Сумський райони Сумської області;

  • міста Куп’янськ і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький і Шевченківський райони Харківської області;

  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський і Хмельницький райони Хмельницької області;

  • міста Чернігів і Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський і Талалаївський районах Чернігівської області.

Решта населених пунктів, відповідно, належать до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Головними правилами залишаються носіння масок у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції

Головними правилами залишаються носіння масок у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції

Які обмеження діють в Україні залежно від зон

Досі в регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки заборонено:

  • проведення дискотек;

  • роботу нічних клубів;

  • діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля;

  • проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Ці обмеження діють у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки, адже до кожного додаються обмеження "зеленої" зони й всіх попередніх рівнів:

  • "зелена" – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів не більш ніж 1 особи на 5 кв. м, заповненість залів у кінотеатрах і театрах не більш ніж 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння;

  • "жовта" – обмеження "зеленої" зони + додаткові: заборона відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги;

  • "помаранчева" – обмеження двох попередніх зон + нові: заборонено роботу хостелів, турбаз тощо (окрім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації до лікарень, роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, приймання нових змін у дитячі табори, діють обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м.

  • "червона" – обмеження попередніх зон + нові: заборона роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів тощо, діяльності торгових розважальних центрів, кафе і ресторанів.

Також на всій території України до 31 жовтня триває дія режиму надзвичайної ситуації.

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