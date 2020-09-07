В Україні почало діяти нове карантинне зонування: де ввели жорсткі обмеження

"Червоний" рівень встановлено в 29-ти адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" – у 89-ти, "жовтий" – у 139-ти
Наприклад, міста Івано-Франківськ, Тернопіль і Чернівці виявилися в "червоній" зоні, а Київ – у "жовтій"
Головними правилами всюди залишаються носіння масок у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції
В Україні з 7 вересня діє нове карантинне зонування.
В Україні від понеділка, 7 вересня, набув чинності новий розподіл країни на карантинні зони за рівнями епідемічної ситуації з коронавірусом.
Відповідно до нього, в кожній із чотирьох таких зон – "зеленій", "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" – діють певні правила. OBOZREVATEL нагадує про те, як розподілилися між ними населені пункти та які обмеження там встановлено.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рішенням від 3 вересня запровадила нове зонування терміном на 14 днів.
"Червоний" рівень встановлено у 29-ти адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" – у 89-ти, "жовтий" – у 139-ти.
Зокрема, до "червоної" зони потрапили:
міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
Бобровицький район Чернігівської області.
Рівні епідемічної небезпеки на територіях України, які набрали чинності з 00:00 години 7 вересня. reachinitiative.maps.arcgis.com
До "помаранчевої" зони ввійшли:
Вінницький район Вінницької області;
місто Луцьк і Луцький район Волинської області;
міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський і Попільнянський райони Житомирської області;
міста Ужгород, Мукачеве та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Березань, Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;
місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський і Корецький райони Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
місто Ніжин, Ніжинський і Носівський райони Чернігівської області.
Карантинні обмеження діють у регіонах, залежно від зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19
"Жовтою" зоною стали:
місто Київ;
міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський і Хмільницький райони Вінницької області;
місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
міста Житомир і Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський і Рокитнівський райони Рівненської області;
міста Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський і Сумський райони Сумської області;
міста Куп’янськ і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький і Шевченківський райони Харківської області;
міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський і Хмельницький райони Хмельницької області;
міста Чернігів і Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський і Талалаївський районах Чернігівської області.
Решта населених пунктів, відповідно, належать до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Головними правилами залишаються носіння масок у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції
Досі в регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки заборонено:
проведення дискотек;
роботу нічних клубів;
діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля;
проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).
Ці обмеження діють у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки, адже до кожного додаються обмеження "зеленої" зони й всіх попередніх рівнів:
"зелена" – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів не більш ніж 1 особи на 5 кв. м, заповненість залів у кінотеатрах і театрах не більш ніж 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння;
"жовта" – обмеження "зеленої" зони + додаткові: заборона відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги;
"помаранчева" – обмеження двох попередніх зон + нові: заборонено роботу хостелів, турбаз тощо (окрім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації до лікарень, роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, приймання нових змін у дитячі табори, діють обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м.
"червона" – обмеження попередніх зон + нові: заборона роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів тощо, діяльності торгових розважальних центрів, кафе і ресторанів.
Також на всій території України до 31 жовтня триває дія режиму надзвичайної ситуації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
карантин в Україні через зростання кількості хворих на COVID-19 офіційно продовжили до 1 листопада 2020 року.
Серед обмежень, які діятимуть до 31 жовтня включно, – заборона на роботу нічних клубів і дискотек, а також проведення більшості концертів у "зеленій" карантинній зоні.
Крім того, в межах боротьби з пандемією Україна до 28 вересня закрила кордон на в'їзд для іноземних громадян.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні адаптивний карантин, незважаючи на те, що поки його продовжили до 31 жовтня включно, триватиме ще довго. Жорсткість його обмежень залежатиме від ситуації із захворюваністю на коронавірус.
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