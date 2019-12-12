В Україні по-новому купуватимуть "пакунки малюка": що зміниться

У 2020 році Центр держзакупівель при ProZorro закуповуватиме і забезпечуватиме доставку в регіони "пакунків малюка".

Як повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики, відомство уклало договори з новоствореним Центром закупівель, передає УНН.

"У жовтні поточного року постановою Кабінету міністрів було створено держустанову – Центр держзакупівель при ProZorro, з яким Мінсоцполітики укладає договір на закупівлю "пакунків малюка" у 2020 році",– зазначили у пресслужбі.

З 2020 року закуповуватиме бебі-бокси Центр держзакупівель при ProZorro zhzh.info

При цьому у Мінсоцполітики додали, що планується проведення двох тендерів – на закупівлю, власне, пакунків, та на логістику.

Також у відомстві зазначили, що вміст "пакунку" буде переглянутий у майбутньому "за необхідності" фахівцями, а вартість його залишиться незмінною.

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Як писав OBOZREVATEL, видавати "бебі-бокси" в Україні почали з вересня 2018 року. Право на отримання мають громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, якщо вони законно проживають на території країни.

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