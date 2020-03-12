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12 березня • оновлено в 20:13
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/ Суспільство

В Україні ще два випадки зараження коронавірусом: у Житомирській та Чернівецькій областях

60.6т
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В Україні офіційно підтвердили ще два випадки захворювання коронавірусом.

Як повідомили в пресслужбі МОЗ увечері в четвер, 12 березня, інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 – у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку лікарка Ольга Голубовська повідомила, що на Житомирщині вірус у 49-річної жінки виявили методом полімеразної ланцюгової реакції. Вона повернулася з Польщі 1 березня.

"Якщо підтвердиться випадок – мене це більше радує, ніж засмучує. Чим більше ми виявимо, тим більше шансів локалізувати хоч якось інфекцію. Дочекаємося остаточних результатів", – написала вона.

Нагадаємо, в Чернівцях нещодавно у 39-річного чоловіка, який захворів коронавірусом, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.

Всесвітня організація охорони здоров'я навіть відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Також в Україні розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, 12 березня в Києві також вводять карантин, який буде діяти мінімум до кінця березня. Обмеження торкнуться насамперед дитячих установ і розважальної сфери, зокрема ТРЦ і кінотеатрів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Житомир
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Один xaxoл спрашивает друга гастробайтера-А у тебя коронавирус?-Да!- А он у тебя из китая ? -Обижаешь ,чисто итальянский!!!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Рассадник вируса переместился из Китая в Италию, откуда распространяется по всему миру. И только в Украину народ возвращается здоровенькими. Что то здесь не так однозначно.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Понеслась, п*зда по кочкам)))
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