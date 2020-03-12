В Україні офіційно підтвердили ще два випадки захворювання коронавірусом.

Як повідомили в пресслужбі МОЗ увечері в четвер, 12 березня, інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 – у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку лікарка Ольга Голубовська повідомила, що на Житомирщині вірус у 49-річної жінки виявили методом полімеразної ланцюгової реакції. Вона повернулася з Польщі 1 березня.

"Якщо підтвердиться випадок – мене це більше радує, ніж засмучує. Чим більше ми виявимо, тим більше шансів локалізувати хоч якось інфекцію. Дочекаємося остаточних результатів", – написала вона.

Нагадаємо, в Чернівцях нещодавно у 39-річного чоловіка, який захворів коронавірусом, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.

Всесвітня організація охорони здоров'я навіть відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Також в Україні розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, 12 березня в Києві також вводять карантин, який буде діяти мінімум до кінця березня. Обмеження торкнуться насамперед дитячих установ і розважальної сфери, зокрема ТРЦ і кінотеатрів.

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