В Україні відкрили публічний доступ до онлайн-колекції документів з архівів КДБ про командира УПА-Захід Василя Сидора (псевдонім "Шелест"), який був "правою рукою" головнокомандувача Романа Шухевича.

Про це повідомляє у вівторок, 25 лютого, Центр досліджень визвольного руху (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"110 років тому народився полковник Василь Сидор "Шелест", один із ключових командирів Української повстанської армії, який загинув у бою з НКВД в 1949 році. Приватні фотографії, перписка з Шухевичем і оперативні плани МДБ із розшуку "Шелеста" сьогодні стали доступними онлайн", – сказано в повідомленні.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича Архів КДБ про Сидора

Уточнюється, що під час німецької окупації "Шелест" виконував розвідувальні завдання, зокрема його група в 1942 році ліквідувала в Києві агентів німецької поліції безпеки, вбивць лідера ОУН Дмитра Мирона "Орлика".

"Права рука" головнокомандувача УПА Романа Шухевича Сидор увійшов у генштаб підпільної армії, створив і очолив найбільший із генеральних військових округів – УПА-Захід, який діяв у Карпатах до 1949 року", – інформує Центр досліджень визвольного руху.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича Архів КДБ про Сидора

Оприлюднений онлайн-збірник включає документи генерального військового округу УПА-Захід, інструкції та накази Крайового військового штабу УПА, узгоджені "Шелестом", переписку з Шухевичем, особисті фотографії Сидора з дружиною Надією Романів (зв'язковий ОУН, співробітницею СБ ОУН, учасницею ІІ-го Великого збору ОУН (б)).

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича Архів КДБ про Сидора

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича Архів КДБ про Сидора

У колекції опубліковані документи МДБ СРСР про операцію з розшуку Сидора, протоколи допитів полонених підпільників, агентурні донесення, плани агентурно-оперативних заходів.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича Архів КДБ про Сидора

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича Архів КДБ про Сидора

"Ділова переписка керівників допомагає краще зрозуміти військово-політичну ситуацію, а також настрої і надії підпільників після закінчення Другої світової війни", – пояснив автор колекції, співробітник Центру досліджень визвольного руху Денис Пасічник.

Оцифровані документи про Сидора і його діяльність зберігаються в архіві ГДА СБУ. Всього опубліковано 62 документи.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лісі на Івано-Франківщині виявили невідомі раніше архіви Української повстанської армії.

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