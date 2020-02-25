Головна Новини
25 лютого • оновлено в 20:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

4.2т
Читати матеріал російською

В Україні відкрили публічний доступ до онлайн-колекції документів з архівів КДБ про командира УПА-Захід Василя Сидора (псевдонім "Шелест"), який був "правою рукою" головнокомандувача Романа Шухевича.

Про це повідомляє у вівторок, 25 лютого, Центр досліджень визвольного руху (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"110 років тому народився полковник Василь Сидор "Шелест", один із ключових командирів Української повстанської армії, який загинув у бою з НКВД в 1949 році. Приватні фотографії, перписка з Шухевичем і оперативні плани МДБ із розшуку "Шелеста" сьогодні стали доступними онлайн", – сказано в повідомленні.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Архів КДБ про Сидора

Уточнюється, що під час німецької окупації "Шелест" виконував розвідувальні завдання, зокрема його група в 1942 році ліквідувала в Києві агентів німецької поліції безпеки, вбивць лідера ОУН Дмитра Мирона "Орлика".

"Права рука" головнокомандувача УПА Романа Шухевича Сидор увійшов у генштаб підпільної армії, створив і очолив найбільший із генеральних військових округів – УПА-Захід, який діяв у Карпатах до 1949 року", – інформує Центр досліджень визвольного руху.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Архів КДБ про Сидора

Оприлюднений онлайн-збірник включає документи генерального військового округу УПА-Захід, інструкції та накази Крайового військового штабу УПА, узгоджені "Шелестом", переписку з Шухевичем, особисті фотографії Сидора з дружиною Надією Романів (зв'язковий ОУН, співробітницею СБ ОУН, учасницею ІІ-го Великого збору ОУН (б)).

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Архів КДБ про Сидора

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Архів КДБ про Сидора

У колекції опубліковані документи МДБ СРСР про операцію з розшуку Сидора, протоколи допитів полонених підпільників, агентурні донесення, плани агентурно-оперативних заходів.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Архів КДБ про Сидора

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Архів КДБ про Сидора

"Ділова переписка керівників допомагає краще зрозуміти військово-політичну ситуацію, а також настрої і надії підпільників після закінчення Другої світової війни", – пояснив автор колекції, співробітник Центру досліджень визвольного руху Денис Пасічник.

Оцифровані документи про Сидора і його діяльність зберігаються в архіві ГДА СБУ. Всього опубліковано 62 документи.

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лісі на Івано-Франківщині виявили невідомі раніше архіви Української повстанської армії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Роман Шухевич
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
8
Смішно
22
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
Слава Україні!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Зябкін Володимир, Героям СЛАВА !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги