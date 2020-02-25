В Україні відкрили публічний доступ до онлайн-колекції документів з архівів КДБ про командира УПА-Захід Василя Сидора (псевдонім "Шелест"), який був "правою рукою" головнокомандувача Романа Шухевича.
Про це повідомляє у вівторок, 25 лютого, Центр досліджень визвольного руху (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"110 років тому народився полковник Василь Сидор "Шелест", один із ключових командирів Української повстанської армії, який загинув у бою з НКВД в 1949 році. Приватні фотографії, перписка з Шухевичем і оперативні плани МДБ із розшуку "Шелеста" сьогодні стали доступними онлайн", – сказано в повідомленні.
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Архів КДБ про Сидора
Уточнюється, що під час німецької окупації "Шелест" виконував розвідувальні завдання, зокрема його група в 1942 році ліквідувала в Києві агентів німецької поліції безпеки, вбивць лідера ОУН Дмитра Мирона "Орлика".
"Права рука" головнокомандувача УПА Романа Шухевича Сидор увійшов у генштаб підпільної армії, створив і очолив найбільший із генеральних військових округів – УПА-Захід, який діяв у Карпатах до 1949 року", – інформує Центр досліджень визвольного руху.
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Архів КДБ про Сидора
Оприлюднений онлайн-збірник включає документи генерального військового округу УПА-Захід, інструкції та накази Крайового військового штабу УПА, узгоджені "Шелестом", переписку з Шухевичем, особисті фотографії Сидора з дружиною Надією Романів (зв'язковий ОУН, співробітницею СБ ОУН, учасницею ІІ-го Великого збору ОУН (б)).
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Архів КДБ про Сидора
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Архів КДБ про Сидора
У колекції опубліковані документи МДБ СРСР про операцію з розшуку Сидора, протоколи допитів полонених підпільників, агентурні донесення, плани агентурно-оперативних заходів.
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Архів КДБ про Сидора
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Архів КДБ про Сидора
"Ділова переписка керівників допомагає краще зрозуміти військово-політичну ситуацію, а також настрої і надії підпільників після закінчення Другої світової війни", – пояснив автор колекції, співробітник Центру досліджень визвольного руху Денис Пасічник.
Оцифровані документи про Сидора і його діяльність зберігаються в архіві ГДА СБУ. Всього опубліковано 62 документи.
В Україні оприлюднили секретні документи КДБ про "праву руку" Шухевича
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лісі на Івано-Франківщині виявили невідомі раніше архіви Української повстанської армії.
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