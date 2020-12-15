В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через тумани та ожеледицю

У вівторок, 15 грудня, у 15 областях України оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через несприятливі погодні умови.

Так, пресслужба Укргідрометцентру попередила про ожеледь та ожеледицю на дорогах у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Крім того, західні регіони вночі та вранці накрив туман, і видимість на дорогах там знизилася до 200-500 метрів.

Крім того, як повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 7:00 15 грудня через мокрий сніг та сильні пориви вітру без світла залишилися мешканці трьох областей. Там спрацювала системи захисту ліній електропередач.

Зокрема, погода знеструмила:

Чернігівщину – 204 населених пункти;

Сумщину – 23 населених пункти;

Київщину – 7 населених пунктів.

За даними рятувальників, до відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 14 грудня через складні погодні умови понад 100 населених були без енергопостачання, збився графік руху потягів та автобусів і навіть виникли проблеми з військовою авіацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у більшості областей України 15 грудня буде плюсова температура. Максимальні позначки фіксуватимуться на півдні та заході – до +5 градусів.